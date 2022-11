Salva un uomo sul bus nel giorno della sua laurea

Eroina per un giorno. Marika Zabini, 23enne di Bolzano, non avrebbe mai creduto che, sull'autobus che la portava a casa dopo i festeggiamenti per la laurea in fisioterapia alla Scuola provinciale "Claudiana", avrebbe combattuto per salvare la vita di uno sconosciuto passeggero colto da malore. E lo ha fatto indossando i panni di una lottatrice di sumo, travestimento usato per la sua festa.

Cosa è successo

La giovane stava rientrando dalla festa per la conclusione degli studi. All'improvviso, dal fondo dell'autobus, si è sentito un tonfo: un uomo aveva perso i sensi accasciandosi al suolo. "Non reagiva, non rispondeva agli stimoli, il cuore era fermo", ha raccontato Marika.

La ragazza, grazie anche alla sua esperienza come sciatrice ad alto livello, ha completato per due volte il corso di primo soccorso. Corso frequentato anche dai fratelli, dal fidanzato e dalla cugina di Marika che erano con lei e l'hanno assistita nelle manovre di rianimazione.

Sono state necessarie sedici compressioni dello sterno. L’uomo ha ripreso conoscenza ed è stato trasportato con l’ambulanza in ospedale. Dove è stato dichiarato fuori pericolo.