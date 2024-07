La storia di Sandra Hemme, la donna liberata dopo 43 anni di carcere da innocente

Ha trascorso 43 anni in carcere per un delitto orribile che non aveva commesso. Adesso Sandra Hemme, una donna statunitense di 64 anni, è torna in libertà dopo l'annullamento della sua condanna all'ergastolo per l'omicidio della bibliotecaria Patricia Jeschke di St. Joseph, in Missouri (Stati Uniti), uccisa a coltellate nel novembre del 1980. Per portare alla luce la verità stata necessaria una lunghissima battaglia legale: un riesame del caso ha evidenziato come non ci fossero prove a carico della donna o che la potessero collegare al crimine, fatta eccezione per una confessione rilasciata mentre era rinchiusa in un ospedale psichiatrico e sotto effetto di farmaci. Una grande vittoria, come sottolineato dagli avvocati della donna ai media americani: "Sandra Hemme ha scontato la condanna ingiusta più lunga mai inflitta nei confronti di una donna nella storia degli Stati Uniti. Per questo è intenzionata a riabilitare pienamente la sua figura e a richiedere un risarcimento".

All'epoca dei fatti la condanna venne emessa soltanto sulla base delle dichiarazioni della donna che, affetta da problemi psichiatrici, aveva confessato l'omicidio di Patricia Jeschke. Gli investigatori non hanno mai trovato testimoni attendibili, né hanno mai capito quale fosse il movente. Inoltre, durante una delle udienze sul caso, uno degli agenti che aveva partecipato alle indagini, ha confermato che la donna in quel periodo assumeva farmaci e che durante gli interrogatori "non era del tutto consapevole della situazione". Testimonianze contraddittorie e resoconto a favore della donna che hanno portato all'annullamento della condanna: "La polizia ha la sua malattia mentale - hanno spiegato gli avvocati dell’Innocence Project - e l'ha costretta a rilasciare dichiarazioni false mentre era sotto sedata e sotto l'effetto di psicofarmaci".

Non solo, durante il riesame sono emerse anche delle prove cruciali che gli investigatori trascurarono durante le indagini e che avrebbero potuto portare alla condanna del vero assassino. Un nome tra tutti i possibili sospettati era quello di Michael Holman, un giovane agente di polizia che aveva tentato di utilizzare la carta di credito della vittima. Il furgone del 22enne era stato avvistato vicino alla scena del crimine e il padre della bibliotecaria aveva riconosciuto due orecchini della figlia di cui era in possesso Holman. L’uomo è poi deceduto nel 2015 in carcere, dove era finito in seguito a una condanna per frode assicurativa e furto con scasso, forse portando con sé la verità sull’omicidio di Patricia Jeschke. Il 14 giugno scorso, grazie alle prove di innocenza presentate dai suoi avvocati, il giudice della corte distrettuale Ryan Horsman ha annullato la condanna nei confronti della Hemme, ponendo fine dopo 43 anni alla sua ingiusta detenzione.