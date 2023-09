Muore a 39 anni il giorno prima delle nozze: la storia di Sara

Si sarebbe dovuta sposare il 10 settembre, ma non ci è riuscita: la malattia con cui combatteva da mesi purtroppo ha avuto la meglio e le ha impedito di salire sull'altare. Sara Viscardi, 39 anni, è morta lo scorso 9 settembre per un tumore che non le ha lasciato scampo, un giorno prima del suo matrimonio. La donna, originaria del Bresciano, è morta a Messina, in ospedale.

Dalla Lombardia alla Sicilia per sposarsi

Dal Sebino alla Sicilia, in tanti piangono Sara Viscardi, stroncata da un tumore a soli 39 anni: negli ultimi giorni si trovava a Patti, in provincia di Messina, ed è qui che si sarebbe dovuta sposare con il compagno Francesco. Dovevano sposarsi mesi fa, ma il matrimonio è stato rimandato al 10 settembre. Ma non c'è stato il tempo.

Viscardi aveva scoperto mesi fa di essere malata ma le sue condizioni negli ultimi tempi erano stabili e si era quindi deciso di procedere comunque con le nozze che erano state fissate originariamente per l'uno settembre. La coppia era andata in Sicilia con una decina di giorni di anticipo per i preparativi e poi è stata raggiunta da genitori e parenti.

Due giorni prima delle nozze, però, sono arrivati i problemi: Sara Viscardi ha iniziato a stare male, è stata ricoverata in ospedale, prima a Patti e poi al policlinico di Messina. Quando le sue condizioni sembravano essere migliorate, si sono riprogrammate le nozze per il 10 settembre. Ma il giorno prima c'è stata una ricaduta e poi il decesso.

"Annunciamo con la morte nel nostro cuore - hanno scritto i genitori in un post su Facebook - che la nostra amata figlia Sara ha raggiunto la pace e serenità nell'alto dei cieli e da lassù con la sua anima gentile ci proteggerà nel nostro cammino. Ciao Sara, ci vedremo un giorno e torneremo a essere felici tutti insieme... Tua mamma Patrizia e tuo fratello Valerio con il tuo papà Marcello che ti hanno tanto amato".

Continua a leggere su Today.it...