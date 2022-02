Va in ospedale convinta di avere i calcoli: partorisce un bambino in 12 minuti

Nell'agosto 2016, Kayla Fustamante stava lavorando per un evento in un locale di Boston quando improvvisamente ha sentito una serie di forti dolori all'altezza dell'addome.

La ragazza, allora 22enne, non sapendo cosa fare, ha fatto una ricerca su Google in base ai suoi sintomi, convincendosi di avere i calcoli renali.

Kayla ha spiegato su TikTok che quella sera dopo il lavoro voleva andare dritta a casa per prendere qualche medicina e calmare il dolore, sempre più forte. Ma una sua collega preoccupata le ha consigliato di andare direttamente al pronto soccorso. Qui i medici hanno scoperto che la ragazza era incinta di ben 38 settimane.

Quando l'infermiera le ha fatto l'ecografia per controllare cosa c'era che non andava, è rimasta incredula: "Le ho chiesto cosa vedeva - ha detto poi Kayla ai media - e lei mi ha risposto che non poteva dirmelo. A quel punto ho pensato di stare per morire". Poco dopo è arrivato un medico che ha preso in mano la situazione, constatando che la ragazza era effettivamente incinta, e non solo: che era in pieno travaglio e stava per partorire. "Sono impallidita, non avevo idea di essere incinta. Ho chiamato subito mia mamma e tutti i miei cari che erano preoccupati per dire loro che non erano calcoli, era un bambino. La chiamata migliore l'ho ricevuta da mio padre, mi ha detto che mi amava indipendentemente da tutto, e che non importava nulla, ce la saremo cavata tutti insieme". E dopo soli 12 minuti, ecco la bambina, per fortuna sana e in perfetta forma.

Tre mesi prima, tra l'altro, Kayla si era lasciata con il suo ragazzo (e padre del bambino), e lui si era messo con un'altra persona nel frattempo. Due giorni dopo la nascita del bambino, lei ha trovato il coraggio di informare il suo ex. La sorpresa è stata tanta, ma anche la gioia: i due si sono rimessi insieme e si sono sposati. Adesso lei è incinta del secondo figlio.

Ma come ha fatto Kayla a non essersi accorta di essere incinta? Intanto la ragazza ha ammesso di non aver mai avuto un ciclo mestruale regolare, a causa della sua sindrome da ovaio policistico, e di aver passato una volta addirittura quasi un anno senza mestruazioni. E poi la ragazza aveva messo su un po' di peso, ma pensava fosse dovuto alla sua mania di ingozzarsi di stuzzichini nel locale in cui lavorava: "Anche il mio peso è sempre cambiato tanto nella mia vita, sono abituata, ma non ero ingrassata così tanto, i miei vestiti mi andavano ancora tutti". Ci sono inoltre quei casi di gravidanza - rari, ma possibili - in cui la pancia non si ingrossa troppo: tutti questi casi hanno fatto sì che Kayla non pensasse proprio di essere rimasta incinta.