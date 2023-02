Scappano dalla guerra in Ucraina e sbancano ai "Soliti ignoti"

Scappano dalla guerra e vincono ai "Soliti ignoti". La storia di Alice e Ashot è stata raccontata dal conduttore Amadeus nell'ultima puntata del "game show" di Rai1 andata in onda mercoledì 15 febbraio. I due giovani si sono conosciuti su internet, si sono sposati e hanno formato una famiglia a Kiev prima di dover lasciare la città quando i carri armati russi hanno invaso il Paese con lo scoppio del conflitto.

Nato in Armenia, Ashot - che a Kiev lavorava come consulente legale - è cresciuto proprio in Ucraina dove si è laureato in giurisprudenza. Alice, originaria di Pontecorvo (Frosinone) è un'ostetrica laureata in antropologia culturale. Dopo aver conosciuto Ashot ha deciso di raggiungerlo nella capitale ucraina. I due si sono sposati nel 2016 e pochi anni dopo hanno avuto una bambina. Una vita uguale a quella di tante altre coppie, stravolta dopo l'attacco ordinato da Putin che li ha costretti ad abbandonare la loro casa e rifugiarsi in Italia, proprio a Pontecorvo.

Da Kiev ai "Soliti ignoti" dove moglie e marito hanno indovinato il parente misterioso portandosi a casa 18mila euro. Una vincita che forse non cambia la vita e sicuramente non cancella quanto hanno vissuto in questi ultimi mesi, ma che comunque permetterà ai due di togliersi qualche soddisfazione.