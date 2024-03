Torna libero dopo 12 anni di carcere: era innocente

Si è sempre dichiarato innocente ma per quella sparatoria avvenuta nel 2011 in Pennsylvania, quando era ancora minorenne, era stato condannato a 30 anni di reclusione. Ora dopo 12 anni di carcere è finalmente un uomo libero.

Si tratta di C.J. Rice, un ragazzo di Philadelphia finito in carcere quando era solo un adolescente per un crimine mai commesso. È tornato in libertà dopo che un giudice ha rivisto il suo caso annullando la condanna. Fu un articolo pubblicato nel 2022 da The Atlantic a portare di nuovo attenzione sulla sua vicenda.Tutte le accuse contro di lui sono cadute grazie alla richiesta dei suoi legali della petizione 'habeas corpus', per dimostrare che Rice era stato incarcerato ingiustamente. L'habeas corpus è un principio giuridico che consente alle persone che credono di essere detenute illegalmente in carcere di contestarlo.

La storia di C.J. Rice

Rice era stato condannato nel 2013 per tentato omicidio, quando aveva solo 19 anni, ma ha sempre dichiarato la sua non colpevolezza. Ha sempre sostenuto che "fisicamente non avrebbe potuto commettere il crimine" poiché poco prima era stato coinvolto in un'altra sparatoria durante la quale era stato gravemente ferito. Quando avvenne l’omicidio riusciva a stento a camminare, non poteva correre, cosa che invece fece l’autore della sparatoria. I testimoni avevano dichiarato che a sparare erano stati uno o due uomini che poi erano fuggiti. Nonostante la testimonianza del suo medico sulla sua impossibilità di correre vista una frattura al bacino, fu condannato a 30 anni di carcere.

Da lunedì 18 marzo la Pennsylvania lo considera ufficialmente innocente. Secondo il ragazzo la Corte gli assegnò un avvocato difensore oberato di lavoro e sottopagato che commettendo un errore dopo l'altro l’ha portato alla condanna per un crimine mai commesso. "Non posso definirlo un errore - ha detto Rice alla Cnn -. Perché il sistema giudiziario del Commonwealth della Pennsylvania ha avuto almeno cinque tempi distinti per correggere questa situazione specifica e ha scelto di non agire nell'interesse della giustizia".