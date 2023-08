Lo sceicco sceglie l'Italia per le vacanze: la mancia al ristorante è di 1.800 euro

Nell'estate animata (anche) dalla vicenda della comitiva di turisti italiani che sono andati via da un ristorante in Albania senza pagare il conto (poi saldato dalla premier Meloni tramite l'Ambasciata) c'è anche il caso del cameriere che si è visto lasciare una mancia da 1.800 euro. A compiere il generoso gesto uno sceicco, ad avvantaggiarsene lo staff di un locale delle Cinque Terre.

Il facoltoso cliente, arrivato a bordo del suo mega yacht, ha scelto di provare un locale a Monterosso al Mare perché segnalato sulla guida Michelin. Ha ordinato dei piatti a base di pesce e a fine cena si è congedato con una mancia da 1.800 euro. Come riporta Il Secolo XIX, la somma è stata versata tramite pagamento elettronico attraverso TackPay, un sistema che permette di trasferire denaro in tempo reale, già adottato da alcuni ristoranti liguri per offrire mance digitali.

