La scimmia che sta terrorizzando un'intera città giapponese

Una scimmia selvatica sta terrorizzando la popolazione di Ogori, una piccola città nel sud-ovest del Giappone. Secondo diverse denunce, l'animale ha l'abitudine di entrare nelle abitazioni o in altre strutture e attaccare i residenti: dallo scorso 8 luglio, la scimmia ha aggredito circa 20 persone, la maggior parte delle quali ha riportato ferite lievi, secondo l'ufficio amministrativo della città.

La vittima più giovane del furioso animale è una bambina di 10 mesi, la cui gamba è stata graffiata dalla scimmia che è entrata da una porta zanzariera della casa in cui abita la piccola. La stessa scimmia si è poi scagliata, nei giorni successivi, contro una classe di una scuola elementare, mordendo un bambino di 10 anni sul braccio e su entrambe le mani. Ma la lista è lunga, con persone di qualsiasi età attaccate dall'animale.

Le autorità non hanno confermato quale tipo di scimmia sia responsabile degli attacchi, ma hanno affermato che l'area è abitata da macachi, noti anche come scimmie delle nevi giapponesi. I macachi possono essere trovati nei parchi di diverse aree del Giappone, spesso in cerca di cibo dai visitatori.

La polizia sta intensificando i pattugliamenti nella zona e invitando la popolazione a tenere chiuse le finestre mentre continua la caccia all'animale. L'area della città di Ogori è in gran parte residenziale ed è raro che una scimmia selvatica lasci la foresta circostante e si avvicini alla città per attaccare gli esseri umani.