Riceve per sbaglio 330 stipendi e scompare nel nulla

E? scomparso nel nulla l?uomo cileno che per uno sbaglio dell?azienda ha ricevuto sul proprio conto corrente tutti gli stipendi dei dipendenti della società per cui lavorava. A causa di un errore, invece dei soliti 500.000 pesos cileni (545 dollari) gli sono stati accreditati 165.398.851 pesos (180.000 dollari circa), vale a dire la retribuzione di tutti i 330 dipendenti della CIAL Alimentos, società che lavora la carne. L?azienda, accortasi dello sbaglio, ha telefonato al dipendente che in un primo momento si è mostrato collaborativo.

Irreperibile dopo aver ricevuto per errore 330 stipendi

Da quel contatto non si è saputo più nulla di lui. Ha mandato una lettera di dimissioni tramite un avvocato, non risponde più ai messaggi, al telefono, la sua casa è vuota, insomma è irreperibile, scomparso nel nulla con una quantità enorme di denaro nelle tasche. Se e quando verrà trovato, l?uomo dovrà affrontare un processo: l?azienda lo ha denunciato per appropriazione indebita nell?intento di recuperare la somma.