Va in bagno e scopre che l'uomo con cui esce è sposato: finisce malissimo

Una donna ha passato la notte con un uomo conosciuto su una dating app, ma poi si è accorta che in realtà era sposato, e lo ha scoperto nel modo peggiore.

In un video su TikTok, la donna, Haley, ha spiegato che ha conosciuto l'uomo su Tinder: lui, alle sue domande, ha sempre risposto di essere divorziato e di vivere da solo. Passano i giorni, le settimane, tra i due nasce un'intesa (o almeno sembra) fino a quando non decidono di vedersi finalmente dal vivo: lui, che all'inizio sembrava restio, decide comunque di invitarla a casa sua.

Haley accetta, e i due finiscono a letto. Passano la notte insieme, peccato che, dopo, lei abbia usato il bagno della sua nuova "fiamma" accorgendosi di uno spiacevole particolare: la stanza era piena di prodotti femminili, dal make up alle spazzole, dal secondo spazzolino a creme anti age per donna. Ecco perché, quando Haley aveva chiesto di poter utilizzare il bagno, lui aveva esitato prima di darle il via libera.

"Sono entrata in bagno e ho visto il suo asciugamano buttato in un angolo, a coprire qualcosa. Lo sollevo, ed è uno scaffale: ci sono due spazzolini e prodotti per donne, tra cui spazzole e pettini di cui lui non ha bisogno essendo calvo" dice lei nel video, girato in diretta.

Dopo questa triste scoperta, Haley affronta l'uomo che le dice a malincuore di essere ancora sposato, nonostante le bugie raccontate in chat: "Sì, avrei dovuto dirtelo".

Lei ci rimane ovviamente molto male e decide di non lasciar perdere: su TikTok si scopre che, dopo aver postato il video iniziale in cui racconta la storia, torna a casa dell'uomo decisa ad affrontare la moglie e per dirle quello che è successo. Nel nuovo filmato non inquadra l'altra donna, ma si sente la sua voce fare domande prima di ammettere di non sentirsi molto bene, mentre Haley le dice: "Mi dispiace, odio essere la persona che te lo dice, ma un sacco di persone mi hanno consigliato di farlo, starei male a tenere dentro questo segreto senza fartelo sapere. È successo solo una volta". La vicenda non è finita, perché la moglie ha ricontattato Haley di recente chiedendole di incontrarsi, ma questa sarà un'altra storia (su TikTok).