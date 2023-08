Scopre che il vero padre è il cognato: il riconoscimento dopo 60 anni

Un'attesa lunga decenni per scoprire l'identità del suo vero padre e per avere il riconoscimento del dna. Una storia che ha dell'incredibile arriva dalla provincia di Trento, dove una donna ha scoperto in età adulta un segreto che le veniva nascosta dalla nascita: l'uomo che l'aveva cresciuta non era il suo vero padre, che nel frattempo era diventato il cognato.

La donna è nata nel 1963, dopo una relazione extraconiugale fra la madre e un amante, quando l’adulterio era ancora considerato un reato (l’abrogazione risale al 1968). Fino ai 40 anni è rimasta all’oscuro di tutto, quando una delle sorelle le ha raccontato che lei e i suoi fratelli non erano figli dello stesso uomo e rivelandole l’identità del vero padre, diventato nel mentre suo cognato, cioè il marito di un’altra sorella, anche lei non al corrente della vicenda.

Scoperta la verità, la donna ne ha parlato proprio con il cognato, che a quel punto ha raccontato tutto quanto accettando anche di sottoporsi ad un prelievo di sangue per l’esame del dna. I test, effettuati nel 2007, hanno confermato la paternità con una probabilità superiore al 99,99%, ma per il riconoscimento ufficiale è trascorso diverso tempo anche a causa della morte dell’uomo, che ha impedito di eseguire nuovi esami clinici.

