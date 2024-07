Un gatto che lancia un uomo: la scultura di sabbia per il gattino gettato da un ponte

Una enorme scultura di sabbia raffigurante un gatto intento a lanciare un piccolo uomo che tiene nella zampa destra. Un'opera dal messaggio "potente" che l'artista Nicola Urru ha voluto dedicare al gattino morto dopo essere stato gettato da un ponte a Lanusei, in provincia di Nuoro. Le tragiche immagini erano state registrate da un gruppo di ragazzini, che poi hanno condiviso il video sui social, scatenando l'indignazione generale. La scultura, che punta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema dei maltrattamenti sugli animali, è stata realizzata sulla spiaggia di Platamona a Sassari, esattamente all’altezza del quinto pettine: un gatto alto circa 20 metri, tiene stretto un piccolo uomo nell'atto di lanciarlo.

"Il fatto che l’uomo sappia distinguere tra il bene e il male dimostra la sua superiorità intellettuale rispetto alle altre creature; - scrive Urru sui social citando Mark Twain - ma il fatto che possa compiere azioni malvagie dimostra la sua inferiorità morale rispetto a tutte le altre creature che non sono in grado di compierle. Dispiace sempre vedere che la parola gioco si confonda spesso con il maltrattamento divertito e sadico nei confronti di una piccola creatura inerme. Il male possiede sempre una voce poderosa quando è destata dalle anime del branco che in coro la riempie d’ammirazione ed entusiasmo, mentre il bene di un’esistenza, eclissato oltre quel ponte, ora è largamente muto… Dopo aver esalato versi fatti di terrore… Immolato come una freccia, verso un bersaglio fatto cielo".