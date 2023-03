La preside che vieta l'uso dei cellulari a scuola anche ai professori

Alunni, docenti e collaboratori tutti sullo stesso piano. Tutti senza telefono cellulare nelle ore di lezione. Questa la decisione della dirigente dell'istituto statale "Formicola, Liberi, Pontelatone" (nel Casertano) Antonella Tafuri.

Il divieto è stato sancito con una circolare. "Risponde - si legge - a una generale norma di correttezza, in quanto l’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente. L’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura come un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento". Il riferimento ai docenti è stato messo nero su bianco. "Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola (docenti e personale Ata). Per i docenti il divieto è limitato alle ore di lezione e/o di laboratorio a diretto contatto con gli studenti. Per tutti (studenti, docenti e personale Ata) è consentito l’uso del cellulare e degli altri dispositivi unicamente durante la ricreazione nel rispetto della tutela dei dati personali e del decoro personale e altrui".

Le regole sono quindi chiare ma, esattamente come è accaduto tra gli allievi, anche tra gli insegnanti c'è chi non ha accolto di buon grado il divieto. Alcune sigle sindacali, ad esempio, hanno annunciato che impugneranno il provvedimento.