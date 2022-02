Volevano il secondo figlio: "Sono arrivate cinque gemelle"

Volevano una famiglia di dimensioni 'standardì, con due bambini, e si sono ritrovate a gestirne sei, di cui cinque gemelli. È successo a Heather Langley, 39 anni, e alla sua partner, Priscilla Rodriguez, 35, che vivono in Texas, e che lo scorso agosto hanno accolto le loro cinque figlie. La nascita di Hadley, Reagan, Zariah, Zylah e Jocelyn, cinque gemelle, è un fatto così raro che si stima che sia solo la seconda volta che negli Stati Uniti nascono cinque gemelle.

Heather e Priscilla, insieme da nove anni, hanno già avuto una bambina tre anni fa, Sawyer, e quando hanno deciso di provare ad avere una seconda figlia, si sono ritrovate a dover gestire cinque neonate in un colpo solo.

Heather ha detto al Sun di aver scoperto di essere incinta di cinque gemelle a sei settimane dall'inizio della gravidanza: "Inizialmente i medici pensavano fossero quattro bambine, poi hanno scoperto la quinta. Mi sono sentita immediatamente impaurita perché temevo che la mia gravidanza potesse essere preoccupante e complicata, ero in pensiero per la salute mia e delle bimbe. E poi come avremmo fatto a prenderci cura di cinque bambine? Tra l'altro - aggiunge scherzando - non saremmo mai state d'accordo su tutti e cinque i nomi da scegliere".

Dopo lo shock iniziale, la donna si è tranquillizzata: "Ho realizzato quanto sarebbero state speciali e uniche le nostre bambine, ci sentivamo di aver vinto alla lotteria. Ho sempre voluto bambini, ma non sapevo se ne avremmo mai avuti. All'inizio Priscilla non era molto convinta, ma dopo aver avuto la nostra prima figlia abbiamo visto che andava tutto bene e abbiamo deciso di averne un altro. Ci siamo avvalse dell'inseminazione intrauterina, lo stesso trattamento di fertilità che abbiamo adottato per avere Sawyer, anche se non siamo riuscite ad avere il seme dello stesso donatore della nostra prima figlia. All'inizio, quando non avevamo ancora avuto figli, non eravamo sicure che avrebbe funzionato. Ma poi, dopo Sawyer, non vedevamo l'ora di diventare mamme di nuovo".

La pandemia ha complicato tutto, e Priscilla non ha potuto assistere Heather durante le visite in ospedale, e non era presente quando hanno comunicato alla compagna che avrebbero avuto cinque gemelle. Heather non è riuscita ad aspettare, e ha comunicato la notizia alla partner via sms: "Era incredibilmente scioccata, mi ha risposto 'per favore dimmi che è uno scherzo'. Non credeva che fossi seria perché non è così comune sentire di donne incinte di cinque bambini".

A 28 settimane Heather ha dovuto iniziare con cure specifiche per far sviluppare le bambine perché i medici sapevano che sarebbero state premature. Ma proprio queste cure hanno fatto entrare la donna in travaglio prima del tempo. Dopo due giorni in ospedale in cui i medici hanno cercato di prevenire il parto prematuro, alla fine loro stessi hanno optato per un cesareo di emergenza: le bimbe sono nate così nel giro di tre minuti, e hanno però trascorso in ospedale altri tre mesi. Dopo il parto ad agosto, la prima gemella è arrivata a casa per Halloween, l'ultima il 2 dicembre.

"È stato un periodo pazzo e stancante, ma non avremmo desiderato altro. La nostra prima figlia è fantastica con le sorelline e tutti nella nostra cittadina ci conoscono e sanno quale prezioso dono siano state queste bambine per noi".