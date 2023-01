L'uomo che ha deciso di lasciare casa e vivere in hotel

All'anagrafe si chiama Sergio Cappelli ed è un eccentrico notaio napoletano. Per gli amici e sui social è Mr.Kind, in riferimento alla sua attività di benefattore, deciso a far conoscere arte e cultura (non a caso ama regalare biglietti per mostre e spettacoli teatrali). Il professioista ha fatto una scelta singolare: ha lasciato la sua casa per vivere in hotel. Il suo domicilio da sette anni è una stanza d’albergo a quattro stelle. Vive al Majestic, in pieno centro. La casa a Chiaia, e la sua collezione di arte contemporanea, sono un ricordo. Al passato guarda senza nostalgia. "Qui e sto benissimo. Quando amici e conoscenti mi spingono a cercare un’altra sistemazione, rispondo sempre di no. Al Majestic mi sveglio contento", dice alla stampa locale.

Cappelli spiega di essersi trasferito in un momento particolare della vita, quando cercava una "tana" per qualche tempo. I giorni sono diventati settimane, poi mesi e infine anni. A quanto pare non cambierà più idea. "Sono accudito e coccolato, ho un ottimo rapporto con tutto il personale, quando torno trovo il portiere di notte per scambiare quattro chiacchiere... So che potrei avere gli stessi servizi in una casa mia, ma qui mi sento un uomo libero".

La scelta del notaio ha un costo sì, lui non lo nega ma rilancia: "Lo capisco, ma è anche vero che qui non pago bollette, non devo occuparmi di manutenzione e riparazioni, insomma taglio certi costi". Cita chi, ben prima di lui ha fatto scelte simili: "A Milano ho soggiornato al Grand Hotel et de Milan, dove Giuseppe Verdi ha vissuto per vent’anni. Anche James Joyce ha vissuto a lungo in albergo, a Trieste. E lo stesso Joyce incontrò Proust a Parigi in un hotel chiamato Majestic, come questo napoletano. Insomma, non sono proprio uno svitato, ho dei precedenti illustri! Gli alberghi hanno grandi storie, se riesci a carpirne i segreti è un mondo davvero affascinante".