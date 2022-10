C'è un serpente a bordo: panico in aereo

Tra tutte le sgradevoli sorprese che si possono trovare su un aereo in volo, da dove non si può certo uscire, i rettili sono certamente tra i primi posti. E infatti si è scatenato il panico su un aereo diretto a Newark, New Jersey, dopo che i passeggeri hanno trovato un serpente a bordo.

United Airlines ha confermato che il rettile è stato trovato sul pavimento in business class, mentre strisciava in tutta tranquillità, sul volo United Flight 2038 lunedì scorso. Immediatamente allertate le guardie zoofile che sono entrate in aereo appena ha toccato terra. Il serpente, per fortuna non velenoso, è stato liberato.

Gli ufficiali dell'aeroporto di Newark hanno riferito che questo inquietante ritrovamento non ha condizionato le operazioni di atterraggio, ma il panico a bordo è scoppiato ugualmente. Per fortuna l'aereo stava atterrando e dunque i passeggeri non hanno dovuto aspettare a lungo prima di uscire di corsa dal velivolo, lasciando al personale autorizzato il compito di trovare il serpente.