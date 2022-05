Si accorge di avere un serpente arrotolato allo specchietto mentre guida in autostrada

Avete presente la sensazione di terrore di quando vi accorgete, mentre guidate, che sulla vostra auto c'è un fastidioso inquilino, come un ragno, una vespa o un calabrone? Quest'uomo si è accorto - mentre stava guidando in autostrada - di avere un serpente sul cofano, che poi si è arrotolato intorno allo specchietto laterale vicino all'autista.

E così quello che doveva essere semplicemente un sorpasso ha rischiato di trasformarsi in tragedia, perché la scoperta ha ovviamente shockato il guidatore che ha temuto di perdere il controllo dell'auto. È successo in Inghilterra, dove James Bristow stava guidando in autostrada quando ha notato un movimento sospetto vicino allo specchietto: suo figlio Charlie ha iniziato a filmare con il telefonino, e con terrore si è reso conto che si trattava di un grosso serpente, per fortuna non velenoso.

Ma lo spavento è stato comprensibile: padre e figlio hanno pensato di fermare l'auto per far "scendere" lo sgradito passeggero, ma dove farlo in mezzo a un'autostrada? Per fortuna il problema si è risolto da solo: il serpente è caduto in mezzo alla carreggiata, spostato probabilmente dall'aria. Che fine abbia fatto non si sa, ma il video filmato da Charlie - postato sui social - è stato visualizzato decine di migliaia di volte.

"Mio padre - ha detto Charlie secondo quanto riferito da Metro - ha visto il serpente per primo e ha urlato 'Oh mio dio c'è un cavolo di serpente'. Io e mio cugino Max eravamo increduli. Mio padre ha rallentato l'auto perché rischiavamo l'incidente e il veicolo dietro di noi ha iniziato a suonare il clacson. Io ho tirato fuori il mio smartphone e ho iniziato a filmare. Stavamo andando probabilmente ai 110 km/h quando abbiamo visto la testa del serpente che spuntava. Volevamo in qualche modo uscire e salvarlo, ma non abbiamo avuto tempo né lo spazio per farlo. Prima di muoverci l'auto era parcheggiata in un prato, probabilmente è salito cercando di raggiungere il motore sentendo il calore".