"Allatto il mio fidanzato prima del sesso: lo troviamo eccitante e per nulla strano"

Questa è la storia decisamente particolare di Lana Michaels e del suo fidanzato Shawn: lei ha confermato pubblicamente di allattare al seno il suo ragazzo prima del sesso. "Strano? Per nulla, anzi è eccitante" ha detto la coppia.

A raccontare la storia è stato Channel 4, in Gran Bretagna, in un documentario: Lana e Shawn si sono conosciuti online, su una app di incontri per utenti vegani, si sono visti, frequentati e innamorati. Lei ha due bambini, una femminuccia di 7 anni e un maschietto di 11 avuti da una relazione precedente: quando i piccoli avevano iniziato a crescere, la mamma aveva subito sentito la mancanza dell'allattamento.

E dunque ha deciso di continuare a farlo, sì, ma con il fidanzato. Lana ha spiegato che lei e Shawn hanno sperimentato l'allattamento al seno per la prima volta 18 mesi fa. "Ci dà energia prima del sesso" ha detto. Adesso è parte della loro vita sessuale.

Lana ha spiegato che aveva allattato al seno suo figlio per otto mesi, e la figlia per due anni. Quando ha smesso, le è rimasto comunque il forte desiderio di continuare con questa abitudine. "Non voglio avere altri bambini e i miei sono ormai cresciuti, ma mi piace l'idea di allattare Shawn" ha detto.

Prima della pandemia, la famiglia ha lasciato il sud dell'Inghilterra per trasferirsi in Spagna: qui i due hanno inaugurato la loro nuova abitudine sessuale. La coppia - che ha spiegato di essere in una relazione aperta - ha spiegato che l'idea dell'allattamento è arrivata dopo un rapporto con un'altra coppia sposata. La donna con cui erano andati a letto in quel frangente stava ancora allattando, e da lì è nata l'idea di trasformare l'allattamento in un gioco erotico.

Dopo questa esperienza, Lana ha cercato sul web e ha scoperto che - con alcuni particolari integratori - poteva cercare di sviluppare nuovamente latte. Così è successo: "Facciamo sesso circa cinque volte alla settimana, e in due di queste Shawn beve il mio latte" ha detto Lana.

Shawn ha spiegato che l'allattamento al seno per lui è rilassante ed eccitante: "L'energia che ci circonda in quel momento ci porta spontaneamente a fare sesso".

I due hanno detto che l'allattamento tra adulti non dovrebbe essere un 'tabù': "È molto peggio schiavizzare un animale come una mucca che bere latte umano, fatto proprio per noi - ha detto Shawn -. Questa è una pratica cruelty free, traiamo entrambi solo piacere. Siamo entrambi felici e consenzienti, quindi qual è il problema?".

Nel 2015, uno studio della Queen Mary University di Londra ha confermato che molti dei benefici sbandierati da chi viene allattato al seno anche in età adulta in realtà sono inesistenti. Ma, per Shawn e Lana, rimane una pratica che li fa sentire felici. E soprattutto che sperano possa rendere economicamente: i due, in Spagna, hanno messo su un'attività in cui - con un abbonamento di 10 sterline al mese - fanno vedere ai clienti i video in cui fanno sesso, compresi quelli dell'allattamento al seno.