Si abbandonano al sesso, ma non si accorgono che in casa c'è la dog sitter: il video è virale

Quando si è convinti di essere soli ci si può abbandonare all'intimità senza far troppo caso ai suoni e ai rumori: nel caso del sesso grida, gemiti e mobili che sbattono possono essere perfettamente normali quando si è in due, ma se ci sono altre persone in casa è meglio stare più attenti. A meno che non ci sia la consapevolezza della presenza di altre persone.

Una donna ha condiviso su TikTok - in un video diventato virale con più di mezzo milione di visualizzazioni - il suo imbarazzo, tra le risate, dopo essere stata 'beccata' mentre faceva sesso con il marito dalla loro dog sitter. La coppia pensava di avere la casa per sé e si è lasciata andare, "più rumorosi che potevamo", senza accorgersi che nel frattempo nell'appartamento era entrata la dog sitter per portare il cane a spasso.

Alla fine, la donna ha ricevuto sul cellulare una foto del suo cane, fuori, con guinzaglio e collare, e si è spaventata: "Aspetta, quando sei venuta a prenderlo? Non mi sono accorta di niente" ha scritto alla dog sitter.

"Questo perchè eri impegnata, sono passata alle 9" è la risposta maliziosa.

"Oh cavolo davvero? Mi dispiace molto" con tanto di faccine che ridono.

La dog sitter l'ha presa con filosofia: "Non ti preoccupare. Sono solo gelosa perché non toccava a me. Vi ho gridato per segnalare la mia presenza, ma sembravate divertirvi troppo per sentirmi".

Dopo aver illustrato questo scambio di messaggi, la donna si rivolge ai commentatori: "Come potrò guardare ancora negli occhi la dog sitter?".

non sono mancati i commenti ironici: "È fatta, vendi il cane, vendi la casa, rifatti una vita altrove".