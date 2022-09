Sesso sulla ruota panoramica davanti alle famiglie: arrestati

Non è finita bene l'avventura 'piccante' di una coppietta dell'Ohio (Stati Uniti) che ha deciso di fare sesso al luna park, sulla ruota panoramica.

I due, David Davis e Heather Johnston, entrambi 32enni, sono infatti stati arrestati dalla polizia una decina di giorni fa nel parco divertimenti di Cedar Point: a denunciare il loro comportamento non appropriato, alcune famiglie posizionate sulle cabine vicine. In particolare due donne che accompagnavano due bambini hanno notato che la coppia salita prima di loro si stava muovendo un po' troppo, facendo ondeggiare la cabina. Guardando bene, hanno visto che i due erano impegnati in un focoso amplesso, pensando che il buio della sera avrebbe contribuito a proteggerli. E invece si vedeva tutto abbastanza chiaramente.

La polizia ha confermato i fatti ai media, aggiungendo che i due 32enni non si sono fermati neanche quando hanno capito che erano stati scoperti: hanno infatti continuato a fare sesso, ridendo per la situazione, nonostante si trovassero sotto gli occhi di almeno due bambini.

Inizialmente la coppia, fermata dalla polizia quando è scesa dalla ruota panoramica, ha negato tutto, dicendo che quelle "contorsioni" erano solo dovute al fatto che lei stava cercando di prendere un pacchetto di sigarette nelle tasche dei pantaloni di lui. Ma la bugia non ha funzionato e poco dopo i due hanno ammesso che effettivamente stavano proprio facendo sesso. Sono stati arrestati per atti osceni in luogo pubblico.