Fanno sesso sul pedalò: un turista in spiaggia riprende tutto

Pensavano di essere lontani da occhi indiscreti, e invece... Una coppia non è riuscita a placare i bollenti spiriti estivi ed è stata "beccata" a fare sesso in mezzo al mare, su un pedalò, in pieno giorno. È successo a Sochi, una città della Russia meridionale, situata nel territorio di Krasnodar sulle rive del mar Nero.

I due amanti focosi sono stati immortalati a fare sesso tra turisti e testimoni sbalorditi ed incuriositi. Sulla spiaggia, in quel momento affollata da turisti, famiglie e bambini, qualcuno ha ripreso tutta la scena a luci rosse con la camera di uno smartphone, tra le risate e l'imbarazzo degli altri turisti a pochi metri di distanza dal pedalò.