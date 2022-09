Sesso per la strada: i passanti fanno il 'tifo' e commentano con ironia

Una coppia decisamente passionale è stata sorpresa lo scorso weekend mentre faceva sesso in una delle strade principali di Lisdoonvarna, in Irlanda. Ma siccome nulla ha potuto interrompere il momento hot, nemmeno il fatto di essere stata colta sul fatto, diverse persone si sono avvicinate alla coppietta per fare il 'tifo' e commentare la vicenda in maniera ironica.

Nelle chat e sui social gira un filmato che mostrerebbe - seppur da lontano - l'amplesso. Ma l'aspetto più curioso sono stati alcuni passanti che hanno reagito con ironia senza far mancare le battute. Uno di questi si è avvicinato e ha detto loro: "Vi state divertendo?" mentre altri si sono messi a fare il tifo. Alla fine, un'altra persona ha commentato: "Beh, tutto qui?". Come riporta l'Irish Mirror, la polizia è al corrente dell'esistenza del filmato e sta indagando.

La coppietta focosa si trovava in Irlanda in occasione del Lisdoonvarna Match-Making Festival, kermesse avviata più di 160 anni fa e che si svolge in bar, ristoranti e hotel della cittadina: una vera festa per single che possono conoscersi e incontrare il consulente matrimoniale Willie Daly, molto famoso in Irlanda. Quest'anno il festival è iniziato il 2 settembre e finirà il 30.