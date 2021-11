"Perché è meglio fare sesso al primo appuntamento": la teoria spiegata su Tiktok diventa virale

Quando si esce con una persona per un appuntamento romantico, meglio sperimentare tutto e subito per capire se è quella giusta. È la teoria diventata virale di una donna che, con un video su TikTok, ha raccontato la sua passata esperienza, spiegando come ha cambiato drasticamente metodo di valutazione.

Eve Culling ha spiegato ai suoi follower di non fare il suo stesso errore dopo una storia da incubo: "Vi dirò perché è cruciale, importante, fare sesso al primo appuntamento". Il video ha raggiunto più di trenta milioni di visualizzazioni.

"Dunque, recentemente uscivo con questo ragazzo - dice - e ci stavamo andando piano. Siamo usciti probabilmente 10 o 15 volte prima di fare sesso. Prima di farlo, gli ho chiesto una cosa tipo 'cosa ti piace fare a letto?', e lui mi ha risposto di non avere manie particolarmente bizzarre".

Insomma, tutto bene, fino a quando - nel momento clou - lui non si è messo a usare un linguaggio decisamente inappropriato, una sorta di 'dirty talk' ma molto particolare: "So cosa state pensando - continua lei - il 'dirty talk' può essere sexy, sono d'accordo, ma quest'uomo non lo ha fatto in maniera normale, era inquietante". Insomma, lui ha iniziato a dirle una serie di cose davvero strane, del tipo: "So che vuoi che ti metta incinta, vuoi che io metta un bambino dentro di te così tutti sapranno che sei mia".

Sconvolta, Eve ha troncato la relazione con l'uomo: "Ma che cavolo, gli avevo anche chiesto prima se aveva qualche preferenza particolare. Mi ha detto le cose meno sexy che si potrebbero immaginare. Ho impiegato mesi a conoscere questo tizio, volevo una relazione profonda, e poi è finita così. Non fate come me, fate sesso al primo appuntamento, non dite che non vi ho avvertiti".