Avvia per sbaglio la diretta Facebook mentre fa sesso: "Mi ha vista anche mio padre"

Una donna residente in Mississippi, Stati Uniti, ha ammesso di aver "pianto per una settimana" dopo aver mandato in diretta sul web, per sbaglio, le immagini del sesso con suo marito.

La donna ha avviato la diretta per sbaglio, e tra le persone che l'hanno vista c'era anche suo padre. Mentre lei, quando si è accorta di tutto, ha pensato che la sua vita fosse ormai distrutta, il marito l'ha presa con filosofia e si è fatto una risata.

Come spiega il Toronto Sun, la donna stava utilizzando Facebook dal suo cellulare quando suo marito si è avvicinato e i due hanno iniziato a scambiarsi effusioni, finendo poi per fare sesso. Lei, nella foga, ha posato il telefonino tra le coperte ma senza bloccare lo schermo, ed è partita accidentalmente la diretta che ha registrato immagini e suoni. Inutili le mille chiamate da parte della sua migliore amica per avvertirla: la donna era impegnata a fare altro.

Anche suo padre ha aperto la diretta della figlia, ma quando ha visto quello che stava succedendo l'ha richiusa subito. "Ha detto che quando ha realizzato quello che stava succedendo ha chiuso tutto, scegliendo di comportarsi come se non avesse visto niente. Ma quando abbiamo chiarito ha fatto un paio di battute" ha spiegato la protagonista di questa avventura indesiderata.

Il video però purtroppo nel frattempo ha fatto il giro del web ed è stato visto più di 175mila volte prima dell'eliminazione: in ogni caso, la maggioranza degli utenti ha capito che si trattava di una diretta partita per sbaglio, e molti hanno commentato in maniera ironica. Tipo: "Poteva andare peggio. Avrebbe potuto essere una sessione 'solitaria' invece almeno eri con tuo marito".