"I miei vicini fanno così tanto rumore quando fanno sesso che mi tremano i mobili in casa"

Si sa, per un genitore dormire bene e a fondo, soprattutto quando i bambini sono ancora piccoli, è un'impresa. Se poi ci si mettono anche i vicini di casa rumorosi, riuscire a riposare diventa praticamente impossibile.

In un post su Mumsnet, forum dedicato alla genitorialità, una mamma ha condiviso la sua storia: tutto inizia un paio di mesi fa, quando lei e la sua famiglia si trasferiscono in una nuova casa. I vicini sono una giovane coppia con tre bambini (tra cui uno ancora molto piccolo), ma la prole non ha impedito ai due di fare sesso in modo alquanto rumoroso e fastidioso soprattutto per i nuovi arrivati. "Nell''ultima settimana - spiega la donna su Mumsnet, come riportato dal Sun - i vicini hanno fatto così tanto rumore che ci tremavano gli armadi in camera da letto. Lei urla tantissimo e sveglia il suo stesso neonato che si mette a piangere. La scorsa notte hanno urlato fino a quando il bambino non si è svegliato, allora l'hanno rimesso a letto, poi hanno ricominciato e il bimbo si è nuovamente svegliato mettendosi a strillare. Siamo stanchi, lavoriamo tutto il giorno! Abbiamo già avuto vicini di casa rumorosi in passato, speravo di iniziare bene in questa casa nuova. Sono tentata di infilare un biglietto nella loro cassetta della posta, ma mio marito me l'ha sconsigliato".

Insomma, la donna si è confidata sul web chiedendo agli altri utenti cosa, secondo loro, dovrebbe fare.

Un utente ha scritto: "Inizia a urlare anche tu verso il muro che vi divide, fate una gara". Un altro ha fatto capire che è un problema abbastanza comune: "Mi è capitata una situazione simile, ho scritto una lettera anonima molto educata dopo mesi di sesso rumoroso, le acque si sono calmate e non ho mai più avuto problemi". E poi: "Quando finiscono potreste mettervi a battere le mani, gridando 'bis'!"