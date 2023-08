Snoopy, il cane che attende giorno e notte davanti casa del padrone defunto

Giorno e notte lì, sdraiato davanti alla porta di quella che era la casa del suo padrone. Con il sole e con il freddo, Snoopy attende invano il ritorno dell'uomo che se ne prendeva cura, purtroppo deceduto. Una storia straziante che arriva da Desulo, un paesino in provincia di Nuoro, e che ricorda molto la vicenda di Hachiko, il celebre cane di razza Akita che attendeva il defunto padrone alla stazione di Shibuya, in Giappone. A raccontarla con un post su Facebook è stato il fotografo e videomaker Alberto Zilaghe: "Da quando non c'è più Baillu, il suo cane è nel vicolo di giorno e di notte di fronte alla sua casa sempre ad attenderlo sperando in un suo ritorno. Quando si dice la fedeltà degli animali che va oltre la morte".

A corredo del racconto Zilaghe pubblica anche diverse foto dell'animale, sempre lì in attesa, con lo sguardo triste di chi vorrebbe soltanto l'amore del suo padrone: "Ho scattato questa foto per evidenziare la tenerezza e di come l'affetto e la fedeltà di un animale è tale che supera perfino la morte - scrive sul social il fotografo -. Il cane è talmente affezionato al suo compianto padrone da attendere ancora il suo rientro".

Come precisa lo stesso fotografo, Snoopy non è un cane randagio: "Non è abbandonato a se stesso ma è amorevolmente accudito da tutti (parenti e non) anche quelli che non abitano nei pressi della sua abitazione, riceve sempre una carezza, un affetto, cibo e acqua, e tanta simpatia da tutti ed ha perfino una sua cuccia e d'inverno, una casa chiusa al caldo". Il post e le immagini sono diventate immediatamente virali sui social, accumulando centinaia di commenti e condivisioni. Un'ondata d'amore per Snoopy, che certo non potrà colmare l'enorme vuoto lasciato dal suo Baillu.

