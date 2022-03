Chiamano soccorso alpino per attacco di panico: conto salatissimo

Se la ricorderanno bene quell'escursione in montagna costata 700 euro a testa. Tre alpinisti trentini, inesperti e mal equipaggiati, sono rimasti bloccati per la paura lungo il sentiero dei Geroni sul Monte Stivo, in Trentino Alto Adige. Il gruppetto ha così deciso di chiamare il Soccorso alpino, che si è immediatamente recato con un elicottero a 1.900 metri d'altezza per soccorrerli e riportarli a valle. Visto che nessuno di loro aveva bisogno del ricovero in ospedale, il giro in elicottero gli è costato 700 euro a testa. Secondo la normativa il servizio è gratuito solo per persone infortunate o che hanno avuto un malore. I tre ragazzi, illesi, hanno dovuto pagare un conto molto salato, che difficilmente dimenticheranno: 2.100 euro in tutto.