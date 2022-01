Incidente in strada? Il soccorso stradale non fa differenze tra uomo e donna

Gli uomini e le donne sono uguali, tranne quando l’auto si ferma di notte sul ciglio di una strada. Potremmo sintetizzare così la polemica che è scoppiata nelle scorse ore in Inghilterra e che sta travolgendo la società AA che si occupa di assistenza stradale. Tutto è partito da un tweet di Helen Mott che, rimasta bloccata con l’auto di sera, ha contattato la sua agenzia di soccorso stradale sperando in una rapida risoluzione dal momento che era da sola bloccata in una strada non proprio centrale e al buio. Si è sentita rispondere che queste circostanze non le davano automaticamente diritto a un soccorso prioritario rispetto ad altri automobilisti.

La donna ha così scritto un tweet sul profilo della società esponendo il problema e sperando in uno sbaglio dell’addetto. Invece ha avuto una conferma che ha poi scatenato un’ondata di indignazione generale. “Sono una donna sola la cui auto si è rotta di notte al buio. Il vostro addetto al centralino mi ha detto che in queste circostanze voi trattate uomini e donne allo stesso modo perché questa è uguaglianza”. “Ciao Helen, la risposta è corretta. Non facciamo priorità in base al sesso, ma consideriamo la posizione. Quindi, ad esempio, daremmo la priorità a qualcuno fermo in autostrada rispetto a qualcuno rimasto bloccato nel parcheggio di un supermercato”, questa la risposta pubblicata dall’account ufficiale della società.

Una doccia fredda per la donna che ha atteso pazientemente, ma che non si è persa d’animo facendo emergere quella che a suo avviso era un’ingiustizia affermando come le politiche dell'azienda avessero bisogno di un rinnovamento. Ad amplificare la portata della discussione anche il fatto che nelle sue pubblicità l’azienda fa ricorso alle donne e ai bambini raffigurando i propri meccanici mentre prestano assistenza a donne sole o con figli piccoli. Pubblicità ingannevole per alcuni. Normale marketing per altri. Sta di fatto che il tweet ha ricevuto una serie di commenti. Alcuni hanno annunciato la volontà di cancellare l’iscrizione all’azienda di soccorso, altri hanno portato la propria esperienza simile a supporto del racconto di Helen.

Altri ancora hanno considerato giusta la politica dell’azienda che valuta ogni chiamata in base a circostanze fisse. Dopo poco è arrivata una mezza smentita con scuse da parte dell’azienda. Il portavoce ha ammesso come la prima risposta fornita non fosse ‘eccezionale’. "In effetti diamo la priorità a chiunque sia a rischio, ma il più delle volte saranno donne sole. Nei guasti che coinvolgono donne sole in cui c'è una preoccupazione sollevata dal cliente, ricevono il massimo livello di assistenza e priorità”. Anche le altre società che si occupano di assistenza stradale però sembrano seguire la stessa politica. Insomma la parità dei sessi, tanto invocata in ogni aspetto, può diventare anche pietra di scandalo quando è alla base della politica di un’azienda che si occupa di soccorso stradale.