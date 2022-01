Il video del soldato che torna a casa dopo anni, fa una sorpresa ai genitori, ma loro stanno facendo sesso

Tra le cose più imbarazzanti che possono capitare nella vita c'è senz'altro voler fare una sorpresa gradita scegliendo però il momento sbagliato, e "beccare" i propri genitori in intimità. C'è chi riesce involontariamente a cogliere due piccioni con una fava, combinando le due cose e creando la più imbarazzante delle situazioni.

È successo a questo ragazzo di 20 anni, Joseph Pena, che dal Colorado si è trasferito in Germania - dove ha soggiornato per due anni - per completare il servizio militare.

Insomma, dopo due anni l'atteso ritorno a casa, e Joseph ha deciso in buona fede di fare una sorpresa ai suoi genitori, entrando in casa senza avvertirli e filmando anche la loro reazione sicuramente commossa. Ma le cose non sono andate esattamente così. Perché mamma Kaati e papà Richard in quel preciso momento stavano facendo sesso. Joseph non aveva lontanamente immaginato un'ipotesi simile: quando è entrato in casa e non ha visto nessuno, ha iniziato ad aprire le porte delle stanze per cercare i genitori, compresa quella della camera da letto, cogliendo i genitori in piena "flagranza di reato".

Inutile dire che il video - che sembra essere stato condiviso sui social proprio dalla madre del ragazzo per ridere - ha fatto il giro del mondo finendo su tutti i media. Qui, il filmato rilasciato dal New York Post:

Nel filmato si vede il ragazzo che, credendo di fare una bella sorpresa, mentre il cane abbaia festosamente, decide di entrare nella camera da letto dei genitori aprendo teatralmente la porta e gridando: "Questa è una rapina!". All'inizio si sente l'urlo della madre, e contestualmente il ragazzo si mette a ridere e si allontana tappandosi gli occhi per la scena che aveva appena visto. Anche i genitori si sono subito messi a ridere: d'altronde, nonostante l'imbarazzo, sono cose normali e Joseph a vent'anni è perfettamente in grado di capire che anche mamma e papà possono concedersi un po' di intimità. Ed è giusto così.