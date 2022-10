Pioggia di soldi in autostrada: traffico in tilt dopo la rapina

Rapinatori in fuga dalla polizia che, dopo aver rapinato un negozio, hanno tentato di bloccare il traffico con una vera e propria pioggia di banconote. L'inseguimento da film è andato in scena in tratto di autostrada in Cile, con le immagini che hanno immediatamente fatto il giro dei social network. Come riportano i media locali, un gruppo di banditi ha preso di mira una sala giochi nella cittadina di Pudahuel, nella provincia di Santiago de Cile, rubando tutto l'incasso dopo aver minacciato uno dei dipendenti con un'arma da fuoco.

Dopo la fuga dei rapinatori è scattato l'allarme, con le forze dell''ordine che si sono lanciate all'inseguimento della Chevrolet. Per cercare di fermare la polizia, i ladri hanno pensato di lanciare in strada uno dei borsoni con la refurtiva, con gli automobilisti che hanno visto la carreggiata invasa dalle banconote nel giro di qualche secondo.

A quel punto diverse persone hanno fermato le loro vetture per raccogliere il denaro lasciato dai rapinatori, bloccando inevitabilmente il traffico. Un trucchetto che ha funzionato, ma soltanto in parte: la polizia infatti non si è fermata a raccogliere il bottino, ma ha proseguito l'inseguimento riuscendo a fermare i rapinatori. I poliziotti hanno arrestato sei persone e recuperato il denaro rubato, pari a circa 10 milioni di pesos cileni, l'equivalente di 10.300 dollari.