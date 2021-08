La donna con sopracciglia e ciglia bianche spopola su TikTok: "Quando ho imparato ad amarmi anche la gente lo ha fatto"

Imparando ad apprezzare se stessi arriva anche l'apprezzamento delle persone che - in questo caso - su TikTok non considerano più quello di Victoria come un problema da cercare di nascondere, ma come una caratteristica originale, rara e bellissima

Nella vita bisogna semplicemente accettarsi per quel che si è, e i piccoli difetti fisici possono diventare veri e propri punti di forza. Insomma, imparando ad amarsi, anche la gente lo farà spontaneamente. È successo a una giovane donna che era andata in depressione e aveva attacchi di ansia poiché le ciglia e il sopracciglio di sinistra le sono diventati bianchi. Ma poi, iscrivendosi a TikTok e valorizzando i questa sua caratteristica, ha avuto un successo inaspettato che le ha permesso di riacquistare fiducia in se stessa.

La donna, Victoria Santiago, originaria del Kentucky (Usa) ha iniziato a di soffrire da giovane di tinea versicolor, un'infezione micotica dello strato più superficiale della cute. Era consapevole di questo problema e aveva imparato ad accettarlo, fino a quando nel 2016 non è subentrata anche la vitiligine, malattia che coinvolge la pigmentazoine cutanea, causata dalla mancanza di melanina. E come conseguenza ha perso il colore delle ciglia e di un sopracciglio, diventati completamente bianchi.

A quel punto Victoria ha subito un vero e proprio crollo emotivo, ma TikTok l'ha aiutata: "Dopo aver scoperto la vitiligine - ha raccontato al Mirror - piangevo ogni volta che mi guardavo allo specchio, e mi deprimevo usando il makeup. Uscire e andare tra la gente era dura, specialmente quando ho smesso di nascondere il mio problema. Alcune persone non capivano che stavo cercando di accettarmi per com'ero, e mi dava consigli non richiesti. Stare tra gli altri e preoccuparmi costantemente di cosa loro pensassero di me era fonte di grande ansia".

Adesso però i social le hanno dato una grande mano, e Victoria sfoggia orgogliosamente il suo look su TikTok, dove gli utenti la adorano: sul suo profilo, la giovane donna si mette in mostra senza tabù, risponde alle domande dei curiosi e sfata i falsi miti legati alla sua condizione.

"Non devi coprirti, cavolo, è fantastico" dice un commentatore. E un altro: "Amo il tuo look naturale". E ancora: "Potresti fare il cosplay di Crudelia DeMon, saresti perfetta". Oppure: "A essere onesti, amo il tuo look naturale, è davvero cool questa caratteristica".

Victoria spiega: "Imparare ad accettare la mia diversità mi ha aiutata ad essere più sicura di me. Sono sicuramente come tante altre persone, ho ancora qualche 'giornata no', ma fondamentalmente ho imparato ad amarmi. Viviamo in un mondo in cui siamo circondati da tante cose negative, dobbiamo essere noi stessi la luce che brilla e scaccia via l'oscurità". Insomma, la morale è: imparando ad apprezzare se stessi, arriverà anche l'apprezzamento delle persone che - in questo caso - su TikTok non considerano più il suo come un problema da cercare di nascondere, ma come una caratteristica originale, rara e bellissima.