Sopravvissuta ad attentato terroristico, muore per eutanasia a 23 anni

Shanti De Corte era arrivata presto all'aeroporto di Bruxelles in quella grigia mattina del 22 marzo 2016. Aveva 17 anni e stava andando a Roma con i suoi amici quando i terroristi si sono fatti esplodere all'ingresso dello scalo. Lei non era molto lontana dalle bombe, ma rimase illesa. Come molte altre vittime di quel giorno fatale, però, le ferite non erano quelle fisiche, ma il trauma mentale che la colpì da quel giorno. E da cui si è liberata con una scelta estrema: l'eutanasia.

Per mesi, la giovane donna è entrata e uscita dall'ospedale prima di tentare il suicidio nel 2020. Il trauma era troppo forte. Un fardello troppo pesante da portare. Dopo diversi rifiuti, due psichiatri hanno accettato la sua richiesta di eutanasia per sofferenza mentale insopportabile. Secondo la legge che depenalizza l'eutanasia in Belgio dal 2002, una delle più liberali al mondo, per accedere al fine vita è sufficiente farsi riconoscere una "sofferenza psicologica costante, insopportabile e incurabile".

Shanti ha lasciato questo mondo il 7 maggio, circondata dalla sua famiglia. Un neurologo dell'ospedale universitario Brugmann, Paul Deltenre, coinvolto nel caso, ha dichiarato all'emittente pubblica Rtbf che l'eutanasia non avrebbe dovuto avere luogo perché alla giovane donna erano state offerte altre opzioni terapeutiche. La procura di Anversa ha aperto un'inchiesta sui fatti, ma ha poi chiuso il caso, concludendo che la procedura per l'eutanasia era stata rispettata.

La storia è stata raccontata dalla Rtbf in un servizio del programma #Investigation andato in onda questo mercoledì. Tramite il suo avvocato, la famiglia della vittima ha espresso sconcerto per la diffusione del servizio, realizzato a loro insaputa. "La famiglia ha delle riserve sul rispetto della deontologia e dell'etica. Inoltre, la relazione contiene diversi errori fondamentali. I parenti di questa vittima degli attentati chiedono che venga rispettata la loro privacy e tranquillità”, ha dichiarato la famiglia della vittima.

Rtbf dice di comprendere l'emozione della famiglia, ma afferma di averla contattata più volte, senza successo. "Siamo ovviamente rispettosi della posizione della famiglia e comprendiamo che parlare della loro storia è delicato. Tuttavia, il nostro team ha cercato più volte di contattarli per intervistarli e ascoltare la loro storia, ma non ha mai ricevuto risposta”, ha dichiarato un portavoce dell’emittente. Gli autori del rapporto hanno comunque deciso di parlarne, ritenendo di dover far luce sulle conseguenze di questa tragedia per le vittime.

"La decisione di riferirne è stata presa perché si tratta di un fatto di interesse pubblico che contribuisce anche a una buona comprensione di ciò che è accaduto alle vittime dopo questi terribili eventi. L'indagine si concentra sul follow-up, sull'aiuto fornito alle vittime e mette in evidenza ciò che non ha funzionato in termini di assistenza e supporto, sia dal punto di vista terapeutico che finanziario, ecc. Sono state presentate diverse situazioni e ognuna è stata esaminata da più angolazioni per spiegare ciò che è accaduto nel modo più accurato, senza giudicare o opporsi", conclude Rtbf.