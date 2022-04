Rimane intrappolata nella neve per sei giorni e sopravvive mangiando yogurt

Una storia talmente straordinaria da sembrare la trama di un film, invece è tutto vero. Una donna di 52 anni di Little Valley in California, Sheena Gullett, è rimasta intrappolata sei giorni nella neve ed è sopravvissuta mangiando uno yogurt al giorno. Definirla brutta avventura è un eufemismo, trovarla in vita e tutto sommato in buona salute è stato un miracolo invece. La donna si era messa in viaggio con un amico, Justin Honich, di 48 anni, verso l'autostrada 44, a circa 160 miglia da Sacramento e 115 miglia a nord-ovest di Reno.

Ad un certo punto sono stati sorpresi da una tempesta di neve e dopo aver percorso un tratto di strada le condizioni meteo e della viabilità sono peggiorate al punto che i due hanno bloccato il loro viaggio e trascorso la notte in auto. Il giorno dopo non sono però riusciti a ripartire: la batteria dell’auto si era scaricata. Hanno così deciso di proseguire il viaggio a piedi cercando un’abitazione o un’auto a cui chiedere aiuto. A un certo punto del percorso però, le scarpe di Sheena si sono sfasciate. Non essendo calzature da neve, la suola si è staccata e per lei è stato impossibile continuare il tragitto a piedi così ha proseguito solo Justin con la promessa che, una volta trovato qualcuno sarebbe subito ritornato indietro a salvarla.

Purtroppo non ha fatto i conti con il maltempo. A causa della forte tempesta di neve l’uomo ha perso l’orientamento, non è più riuscito a trovare la strada e anche lui ha trascorso due giorni fuori. La prima notte l’ha passata in strada riuscendo ad accendere un fuoco da campo, la seconda notte l’ha trascorsa cercando rifugio tra i boschi. Quando è finalmente riuscito a raggiungere il primo centro abitato ha lanciato l’allarme allo sceriffo della contea di Lassen. Anche dopo l’organizzazione dei soccorsi, però, non è stato semplice localizzare Sheena.

I soccorritori hanno raccontato che è stato difficile restringere l’area di ricerca, con le operazioni che sono durate giorni. Alla fine Justin è riuscito a trovare il luogo in cui l’auto si era fermata. Sheena era lì dentro, era tornata indietro per cercare riparo nella sua automobile. Lì ha trovato un po’ di calore e soprattutto qualche scorta di cibo. Poca cosa, che comunque l’ha tenuta su in quei giorni. In auto aveva sei vasetti di yogurt, tanto quanti i giorni che ha trascorso lì. Ne ha mangiati uno al giorno. Non aveva acqua con sé, per dissetarsi ha mangiato la neve che scendeva copiosa. Quando i soccorritori l’hanno tirata fuori dall’auto si è detta provata fisicamente ed emotivamente, ma stava bene. Un miracolo.