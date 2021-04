La confessione: "Sono nata da una relazione clandestina, mia sorella non sa che sta uscendo con il mio vero padre"

A volte, quando si custodisce un segreto enorme, si può sentire l'esigenza di sfogarsi con perfetti sconosciuti, magari sul web, per alleggerirsi le spalle condividendo la confidenza, ricevendo anche qualche consiglio, ma rimanendo nell'anonimato. È quello che è successo a una ragazza che si è rivolta al social Reddit per raccontare la sua incredibile storia.

Il Mirror racconta che la vita di questa giovane donna di 24 anni si è letteralmente trasformata in un telefilm quando ha scoperto di essere figlia dell'amante della madre. Che ora sta uscendo con la sorella. Insomma, se siete appassionati di fiction e colpi di scena, questa è la storia giusta per voi. Lo è meno, purtroppo, per la malcapitata che adesso sta vivendo un vero incubo.

In un post anonimo su Reddit, la ragazza - di cui sappiamo solo che vive negli Usa - racconta che ha scoperto che quello che credeva essere suo papà non è effettivamente il suo padre biologico. "La mia vita si è trasformata in una dannata soap opera di recente, e vorrei qualche opinione da chi osserva questa storia dal di fuori". Cioè dal pubblico del web.

"Sono figlia di un uomo con cui mia madre aveva una relazione clandestina. Per fortuna, mio padre ha deciso di perdonare la mamma e di tenermi, e sono cresciuta benissimo. Ma ho dei tratti fisici decisamente particolari, non somiglio a nessuno della mia famiglia, e questo mi ha portato a chiedermi il perché. Quando avevo 17 anni, mia madre mi ha portata fuori per prenderci un gelato e mi ha fatto vedere il mio vero padre. Ha detto che ero grande abbastanza per conoscere la verità, e mi ha spiegato che aveva avuto un amante. Mi ha anche fatto promettere di non dire niente a mia sorella, e di non cercare di contattarlo perché lui non è mai stato parte della mia vita, e non mi voleva. Non mentirò, è stato un colpo, ma ho imparato a conviverci e ad andare avanti con la mia vita".

L'enorme segreto è stato mantenuto dalla giovane, che però di recente si è imbatutta in un altrettanto grande problema: il suo vero padre sta attualmente uscendo con... sua sorella! E lei non sa nulla.

Non è un incesto, in quanto la sorella della 24enne non è nata dal tradimento, ma è stato un colpo comunque: "La mia sorella maggiore - spiega la ragazza su Reddit - ha sempre frequentato uomini più grandi, e due mesi fa ha condiviso sul web una foto con il nuovo fidanzato. Che, con mia grande sorpresa, era il mio padre biologico! Ho pensato a cosa fare per giorni, poi ho deciso che aveva bisogno di sapere la verità, e gliel'ho detto. Mia sorella non l'ha presa bene e l'ha mollato, ma non era arrabbiata con me. Mia madre, però, è furiosa. Ha detto che non dovevo essere io a divulgare questo segreto, che non erano affari miei, e che non dovevo dirlo a nessuno. Ha anche detto che se non parlavano di matrimonio, ma si frequentavano soltanto, non c'era bisogno di dirlo. Sono passati due mesi ed è ancora arrabbiata con me".

Insomma, la 24enne ha agito in buona fede probabilmente anche per salvare il futuro di sua sorella perché, se la relazione fosse andata avanti, probabilmente lo avrebbe scoperto ugualmente. E certi segreti, si sa, meglio saperli prima che dopo. "Ho pensato di aver fatto la cosa giusta - condlude su Reddit - ma non ho mai visto mia mamma così arrabbiata, sono preoccupata. Mi sono davvero comportata così male?".

Il post è diventato virale con oltre 2000 risposte e molta gente che le ha risposto che ha fatto la cosa giusta a raccontare la verità alla sorella. Tra le risposte, "è la tua vita che è stata influenzata dalla relazione clandestina di tua madre, quindi certo che sono affari tuoi", oppure "e se la relazione tra tua sorella e tuo padre fosse continuata, e lei avesse iniziato a portarlo in famiglia? Tua madre non l'avrebbe presa bene".