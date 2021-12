"Mia sorella mi accusa di averle rovinato il matrimonio sposandomi io per primo"

Fino all'800, nelle famiglie più ricche, era usanza che i primogeniti (e soprattutto le primogenite) dovessero essere i primi a sposarsi, aprendo così la strada alle proprie sorelle e fratelli minori. In genere era una vergogna quando accadeva il contrario, ovvero quando un membro più giovane della famiglia si sposava, mettendo in evidenza che i fratelli maggiori erano rimasti da soli, una fama difficile poi da cancellare anche rispetto ai potenziali pretendenti.

Oggi naturalmente nessuno ragiona più in questo modo, fratelli e sorelle sono liberi di sposarsi quando trovano la persona giusta, indipendentemente da ogni altro fattore. Ma non in questo caso: un ragazzo si è sfogato su Reddit, il social delle confidenze anonime, dicendo che sua sorella lo ha accusato di averle rovinato il matrimonio sposandosi prima di lei.

Adesso il giovane e la sua neo sposa sono stati eliminati dalla lista degli invitati e anche dalle celebrazioni natalizie di famiglia. Tutto questo perché si sono sposati in segreto, con solo un loro amico invitato: a rivelarlo, il Mirror.

Il ragazzo ha spiegato che la sua sorella ("una 'bridezilla' al 100 per cento") ha annunciato il suo fidanzamento sfoggiando un anello da 25mila dollari, spendendone altri 100mila circa per la preparazione del matrimonio, in arrivo nel 2022. "Mia moglie è totalmente diversa da mia sorella, non le importavano matrimoni sontuosi o anelli costosi. Abbiamo tenuto il profilo basso e abbiamo detto a tutti di esserci sposati solo dopo la cerimonia. Ci sembrava giusto per noi, ma mia sorella si è arrabbiata visto che lei stava organizzando il suo matrimonio, che si terrà il prossimo giugno, da un anno, mentre noi in confronto abbiamo deciso dopo e ci siamo sposati prima. Insomma mia sorella ci ha accusati di aver distrutto il suo matrimonio sposandoci prima".

Il ragazzo ha risposto alla sorella che a dire il vero lui e sua mogle pensavano al matrimonio da un po', e "abbiamo deciso che non volevamo fare scalpore, scegliendo di dirlo a tutti solo dopo".

Ma la 'bridezilla' (un misto tra 'bride', sposa, e il mostro Godzilla, ovvero una sposina decisamente irascibile e ossessionata dal grande giorno) non ci ha proprio sentito, e ha deciso di togliere suo fratello e sua moglie dalla lista degli invitati.

Insomma, la domanda del ragazzo alla rete era "abbiamo fatto qualcosa di male sposandoci prima?" e gli utenti hanno risposto: "Non vedo il perchè", "Voi siete stati i primi a sposarvi, e lei sarà la prima a divorziare", "Se basta questo a rovinarle il matrimonio, allora il suo rapporto con il fidanzato non è così forte, altrimenti non le importerebbe e penserebbe solo a essere felice con il suo futuro marito".