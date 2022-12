Natale, spende 45mila euro in addobbi per la casa: "Ogni anno inizio a progettare a gennaio"

Si sa, i risparmi hanno vita breve quando si tratta di decorare casa per Natale: solitamente ai mercatini o nei negozi di oggettistica si trova un po' di tutto, dalle luci agli alberi, dalle ghirlande alle statuine di Santa Claus, tutto colorato, allegro e invitante. Ma c'è chi esagera decisamente, e questa donna ha speso la bellezza di 40mila sterline (più di 45mila euro) in addobbi per la sua casa negli ultimi sei anni.

Joanne Buckley-Smith, a dicembre, trasforma il suo appartamento in un mega parco invernale con un tema diverso ogni anno, e inizia a fare shopping addirittura all'inizio dell'anno per assicurarsi che sia tutto pronto al momento giusto. Senza badare a spese. La donna di 41 anni ha comprato una lampada a forma di Babbo Natale per 800 euro, un Grinch danzante per quasi 600 euro e due enormi statue di design che raffigurano renne per 1.900 euro l'uno.

"Decoro ogni anno casa in modo diverso - ha detto la donna al Mirror - e ogni volta spendo un sacco. Non spendo molto per me stessa, ma per le decorazioni vado letteralmente fuori di testa".

Quest'anno, contrariamente al passato, non ci saranno tutti i suoi soliti 14 alberi di Natale disseminati nell'appartamento, sostituiti in parte da statue alte quanto un uomo, di design e costosissime. Nella sua casa di Halstead, Essex, la donna è conosciuta come "Mrs Christmas" e non ci si può meravigliare.

"Ho speso 40mila sterline negli ultimi anni - ha detto Joanne - ma ogni volta cerco di fare qualcosa di diverso e ho ancora diverse decorazioni impacchettate. Ogni stanza ha un tema diverso e ci vogliono mesi per pianificare tutto, più una settimana di lavoro per mettere tutto in atto e decorare".

Quest'anno, Joanne ha anche comprato una statua a forma di grande sacco pieno di regali per quasi mille euro e giganteschi "schiaccianoci" (come quello della fiaba) per 700 euro.