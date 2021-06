L'ultima moda social: aglio nelle narici contro la congestione nasale. I medici: "È pericoloso"

Perché ricorrere a medicine e prodotti chimici quando si possono ottenere gli stessi risultati con un rimedio naturale? Il presupposto è giustissimo, ma bisogna anche riconoscere il rimedio "della nonna" giusto, perché non tutti funzionano e - anzi - sul web possono anche svilupparsi pericolose tendenze e false credenze. Come quella secondo cui, inserendo due spicchi d'aglio nelle narici, si ottenga un effetto simil balsamico in grado di liberare il naso chiuso. Certo, la congestione nasale è una seccatura, impedisce di respirare correttamente e di sentire gli odori, ma bisogna trattarla nel modo giusto.

Quest'ultima moda dell'aglio sta spopolando sui social, e su TikTok è pieno di video che mostrano utenti entusiasti con spicchi d'aglio nelle narici. Tutto sembra essere partito dal video virale di una giovane donna di 29 anni, Rozaline Katherine: nel clip che ha raggiunto più di 4 milioni di visualizzazioni, Rozaline inserisce due spicchi d'aglio nelle narici, dice di aspettare così per 10-15 minuti, e poi li rimuove, dicendo di essersi liberata della congestione nasale. Anzi, lo fa anche vedere, mostrando il naso che cola copiosamente. "Non pensavo funzionasse veramente - dice - ho iniziato a filmarmi quasi per gioco".

Così è partita la tendenza: Rozaline infatti non è rimasta l'unica utente di TikTok ad aver sperimentato il metodo, ma attenzione agli effetti collaterali, perché una ragazza dopo aver provato il metodo dice di aver sentito una spiacevolissima sensazione di bruciore.

Come riporta anche il Mirror, sfatando il mito creatosi online, i medici interpellati dai media hanno risposto in maniera unanime: "Non inseritevi spicchi d'aglio nel naso, è pericoloso!". Tra le conseguenze più spiacevoli, dermatite, bruciore e irritazioni varie. Senza parlare del rischio che lo spicchio rimanga in qualche modo incastrato nelle narici. Quella che si sente tutto subito, in più, è una falsa sensazione di sollievo: in realtà è la reazione immediata del nostro corpo all'odore intenso dell'aglio, ma dura solo pochi istanti. E dunque come liberare il naso chiuso? I dottori consigliano il buon vecchio spray: ci sono anche formulazioni naturali, insomma, per fortuna la medicina oggi offre un'ampia gamma di rimedi autentici senza dover ascoltare i falsi miti di TikTok.