L'inquietante spirale nel cielo sopra la Nuova Zelanda

Mistero, meraviglia e un pizzico di inquietudine in Nuova Zelanza per la 'spirale' di luce comparsa in cielo qualche sera fa e immortalata e postata online dall'astronomo Alasdair Burns.

"Un fenomeno assolutamente bizzarro - ha detto ai media - era come una spirale e si muoveva, molto lentamente, verso nord. Alla fine si è dissolta spontaneamente. A una prima occhiata sembrava quasi una sorta di piccola galassia 'appesa' nel cielo notturno".

Anche altre persone hanno affermato di aver visto questo fenomeno, e di essere rimaste allo stesso tempo affascinate ma anche spaventate.

Il professor Richard Easther, della Auckland University, ha spiegato a Tv3 di cosa potrebbe essersi trattato: "Potrebbe essere stato un effetto creato dalla luce del sole che ha catturato i fumi di scarico del razzo di SpaceX (l'azienda spaziale di Elon Musk), circa un'ora dopo la sua partenza da Cape Canaveral". I tempi coincidono. Anche colui che ha fotografato il fenomeno, l'astronomo Alasdair Burns, concorda nello spiegare che i razzi potrebbero effettivamente essere la causa di questo spettacolo inusuale.

Dunque, a quanto pare, non è ancora arrivata l'ora degli alieni sulla Terra. È invece l'ora di Elon Musk nello spazio, visto che in questi giorni la sua compagnia SpaceX ha effettuato ben tre lanci per portare in orbita diversi satelliti.