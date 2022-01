Per l'addio al celibato lui va a vedere uno spogliarello: lei annulla il matrimonio

Quanto può costare caro un addio al celibato? Sicuramente durante la serata si può spendere tanto per festeggiare con gli amici, ma se si fa qualcosa che può tradire la fiducia della futura sposa, il prezzo è molto più alto e si può arrivare addirittura alla rottura del fidanzamento, com'è successo in questo caso.

Su Reddit, il social delle confidenze anonime, una ragazza ha spiegato che ha recentemente annullato il suo matrimonio, una mossa devastante arrivata a pochi giorni dal grande evento, a causa del comportamento di lui al suo addio al celibato. Adesso la giovane si è rivolta alla rete chiedendo consiglio, perché la sua stessa famiglia l'ha criticata, il suo ex sembra disperato, e lei non sa più che fare.

La 26enne spiega che lei e il suo fidanzato dovrebbero sposarsi - in teoria - tra tre settimane, una piccola cerimonia con famiglia e gli amici più intimi. Entrambi hanno festeggiato l'addio al nubilato e al celibato con le proprie compagnie, ma mentre le è andata in un centro benessere con le sue amiche, lui è andato in uno strip club, proprio la cosa che lei gli aveva supplicato di non fare, dicendogli che si sarebbe sentita molto a disagio a saperlo in un locale di spogliarelli, a tal punto da rompere il fidanzamento.

Insomma sembra proprio che lei fosse stata molto chiara fin dall'inizio, ma lui, rincasando il giorno dopo, le ha detto: "Baby sono così dispiaciuto, ma i ragazzi mi hanno fatto una sorpresa e mi hanno portato in uno strip club". A quanto pare, lui non ha insistito molto per non andarci, anzi, e così la serata è finita esattamente in uno di quei locali tanto odiati dalla futura moglie. "Mi sono arrabbiata subito molto, sono andata a dormire da mia sorella e gli ho detto che non lo voglio più sposare, anche se significa perdere tutti i soldi già versati per la cerimonia. Il miio fidanzato mi sta implorando di concedergli un'altra chance e pensa che la terapia di coppia potrebbe aiutare, ma la mia fiducia è stata completamente tradita".

Che fare? "Mia sorella pensa che io sia esagerata - si sfoga la giovane sul web - perchè lei stessa aveva affittato una spogliarellista per la festa di addio al celibato di suo marito, ma non penso che capisca che la mia relazione è diversa e ho posto dei paletti differenti".

Su Reddit, invece, i commentatori non pensano che lei sia esagerata: "Una cosa che ho imparato nella vita è che una volta messi dei paletti bisogna rispettarli. Non lasciare che nessuno cambi i valori in cui credi. Finirai per dubitare di te stessa per sempre", "Dipende da te. Io non mi sposerei più, non va bene come si è comportato, sapeva quali erano i limiti, li ha accettati, e poi ha tradito la tua fiducia", "È una cosa che deve assolutamente essere chiarita prima del matrimonio" e "Non sposarlo. Hai messo delle regole e dei paletti. Li conosceva bene. Quello che è successo ora succederà per il resto della vostra vita. Sii ferma sulle tue convinzioni altrimenti verranno sempre calpestate".