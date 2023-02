Una sposa va in bagno e trova la suocera che allatta il futuro marito

Brutta sorpresa per una neo sposa che, pochi minuti prima di pronunciare il fatidico "sì", ha colto il futuro marito in bagno in compagnia della madre, intenta ad allattarlo al seno. Una scoperta che ha lasciato sotto shock la donna, che ha pensato persino di annullare il matrimonio.

A raccontare la vicenda è stata la wedding planner Georgie Mitchel, in un episodio del podcast Unfiltered Bride, dove la professionista delle cerimonie dà consigli su come organizzare il matrimonio perfetto, ma allo stesso tempo racconta scioccanti storie nuziali.

In questo caso, ad averle riportato l'aneddoto è stata una truccatrice che lavorava alla preparazione della sposa. Terminato il trucco, la donna è andata in bagno dove ha sorpreso il marito attaccato al seno della suocera.

Le commentatrici, durante la puntata del podcast, si sono chieste come fosse possibile per la madre di un figlio adulto produrre ancora latte. E la conclusione è che la donna non deve mai aver smesso di allattare suo figlio, sin dalla più tenera età. Tuttavia, ha raccontato la wedding planner, nonostante la sconvolgente scoperta, il matrimonio è stato ugualmente celebrato.