Sposa resta bloccata nel traffico, accompagnata in chiesa con l'auto della polizia

Un ingresso certamente a effetto, anche se non programmato. Una sposa domenica pomeriggio a Roma è arrivata in chiesa su una Panda della polizia. Il suo potrebbe essere definito un "salvataggio". La donna era rimasta bloccata nel traffico per via dei limiti alla circolazione in occasione dell'arrivo del Giro d'Italia e una pattuglia l'ha aiutata.

La sposa, col suo vestito bianco, era diretta alla Basilica di Santa Maria in Aracoeli, dove la stavano attendendo tutti, amici, parenti e soprattutto il futuro sposo. La sua vettura, però, è rimasta bloccata in largo di Torre Argentina. I poliziotti, che stavano effettuando la vigilanza, hanno fatto salire la sposa sulla loro auto di servizio e l'hanno accompagnata in chiesa.

Non è la sola storia a lieto fine che si è compiuta domenica. In piazza Venezia una signora di 87 anni, Adriana, che festeggiava il compleanno, era preoccupatissima all'idea di non riuscire a raggiungere la sua abitazione. Anche lei per i divieti disposti per la corsa ciclistica. Per il caldo intenso, poi, l'anziana non era nemmeno in grado di camminare. Anche in quel caso, una pattuglia è intervenuta accompagnandola.

