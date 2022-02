La sposa 'blastata' per aver diffuso la foto dell'abito prima delle nozze: "Non fatevi influenzare dalla gente"

Secondo la tradizione, in teoria la sposa non dovrebbe mostrare il suo abito a mezzo mondo prima del matrimonio, diffondendo fotografie a chiunque: anche perché, dettaglio non trascurabile se si vuole fare la sorpresa al futuro marito, l'immagine potrebbe girare finendo per arrivare anche a lui. Ma comunque sono, come si suol dire, affari degli sposi: tra moglie e marito non mettere dito, e dunque se alla coppia sta bene così non dovrebbero esserci sicuramente problemi da parte di terzi.

Una volta risolto questo problema, però, per la protagonista di questa storia ne è sorto un altro, dettato dal fatto che sostanzialmente è pieno di gente che vuole criticare e dare consigli non richiesti. La sposa in questione, Nicole Pellegrino ha raccontato la sua storia su TikTok parlando degli errori che - se tornasse indietro nel tempo - non rifarebbe. E lei sceglierebbe senz'altro di non mostrare più a nessuno il suo abito prima delle nozze.

L'errore, secondo Nicole, è stato diffondere ai quattro venti una foto del suo vestito prima del matrimonio, perché le reazioni non sono state tutte positive e lei si è sentita 'blastata', giudicata e criticata per una sua scelta personale: "Le persone sono pessime a mentire, non importa quanto ci provino. Se a loro non piace il tuo vestito, troveranno il modo di fartelo capire, lo vedi dallo sguardo, lo noti dalle parole, dal forzato entusiasmo, insomma i loro veri pensieri vengono a galla. Dunque anche se amate davvero l'abito che avete scelto per il vostro matrimonio, le opinioni di tutte queste persone inizieranno a pesarvi e inizierete a domandarvi se avete fatto la scelta giusta. Mostrate le foto ai vostri genitori, alla damigella, e basta. Il giorno del matrimonio il vestito sarà una sorpresa per tutti, e non dovrete farvi influenzare dalle opinioni della gente"-

Da quando il video è stato postato su TikTok è diventato virale, e centinaia di persone hanno commentato descrivendo esperienze simili: "Non condividete nemmeno il nome che vorreste dare a vostro figlio, per lo stesso motivo!", "Non devi farti influenzare, tu sarai bellissima perché tu hai scelto e ami quel vestito", "È davvero un buon consiglio", "Una volta ho beccato la mia damigella che mostrava a tutte le sue amiche le foto del mio vestito prima delle nozze, mi sono infuriata".