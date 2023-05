La sposa che vuole fare causa a chi disdice "last minute"

Organizzare un matrimonio, si sa, è un'impresa complessa, che spesso manda al "manicomio" le spose alle prese con il numero degli invitati, i tavoli per il pranzo o la cena e tutto il resto delle cose a cui è necessario prestare attenzione per avere il matrimonio perfetto. Il desiderio degli sposi è sempre quello di avere tutti gli invitati e c'è una ragazza che ha ideato un escamotage a dir poco drastico per evitare che qualcuno degli invitati disdica all'ultimo momento. Quale? Una minaccia: farà causa ad ogni persona protagonista di una disdetta "last minute".

Le nozze della futura sposa sono previste per l'ottobre del 2024, ma la giovane non ha perso tempo e ha pubblicato l'avvertimento sui social per assicurarsi che gli invitati al matrimonio non disdicano dopo aver dato conferma: "Quando invierò le partecipazioni, voglio scrivere che se daranno conferma della propria presenza ma poi non verranno, farò loro causa per ottenere un risarcimento pari al costo da me sostenuto per cibo e servizi che non hanno consumato. Ovviamente, nessun costo verrà addebitato se risponderanno che ci saranno e verranno davvero".

Il post della sposa è poi finito su Reddit, nel forum dedicato alle stranezze legate ai matrimoni, scatenando i commenti degli utenti. Tra una battuta ironica e l'altra, in pochi sembrano essere d'accordo con la strategia utilizzata dalla futura sposa. In molti credono che sia il modo migliore per non far venire nessuno alle nozze, mentre alcuni propongono anche di far pagare un cauzione da restituire a chi sarà realmente presente il giorno delle nozze. Un'idea a dir poco bizzarra