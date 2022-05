Sposa la sua gatta: "Così il padrone di casa non potrà separarci"

Strano ma vero: una donna vicino a Londra ha sposato la sua gatta per poterla tenere sempre con sé e dimostrare al padrone di casa che no, non ha la minima intenzione di sbarazzarsi di lei.

Deborah Hodge, 49 anni, che vive in affitto, ha già dovuto dare via tre cani e un gatto per colpa dei suoi padroni di casa che non volevano animali nelle loro proprietà. Ma con India era stato proprio amore a prima vista: dopo averla cresciuta, però, Deborah ha perso il lavoro e teme lo sfratto. Se dovrà trasferirsi da un'altra parte, dovrà però trovare anche un nuovo padrone di casa, sperando che non sia come i precedenti e che accetti gli animali: per questo la donna, terrorizzata all'idea di doversi separare dalla sua gatta, l'ha sposata.

Ovviamente è stata una cerimonia simbolica, ma Deborah ha pensato che questo legame potrebbe servire per dimostrare ai suoi futuri padroni di casa che lei e India sono una cosa sola e che no, non si possono separare per alcun motivo.

E così la donna, in smoking, e la gatta di cinque anni, avvolta dal tulle dorato, si sono "sposati" in uno dei parchi di Londra.

Deborah, mamma di due bambini, ha detto: "India è importante per me, viene subito dopo i miei figli. Mi rifiuto di separarmi da lei, vivrei per strada piuttosto".

Parlando del legame spezzato con gli altri suoi animali - a cui ha trovato un'altra casa dopo il rifiuto del padrone di casa - ha detto a Metro: "È stata una cosa che mi ha spezzato il cuore. Gli animali domestici diventano parte della famiglia ed è stato assolutamente devastante dover dire loro addio".

Deborah ha pregato di poter adottare un altro animale e alla fine, dopo una lunga attesa e numerose e-mail, il padrone di casa ha ceduto, e così nel 2017 è arrivata India, subito diventata compagna inseparabile della donna e dei suoi due bambini.