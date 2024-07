Organizza il matrimonio ma il marito non esiste, è la seconda volta: adesso la sposa rischia la denuncia

A Martina Franca da giorni non si parla d'altro: della sposa arrivata all'altare ma senza trovare lo sposo. Non è la storia di un ripensamento tardivo, ma quella di una donna che ha organizzato le nozze nei dettagli senza però avere neppure un fidanzato.

Secondo quanto riporta Repubblica, lei ha 40 anni ed è insegnante. Ha pagato vestito, auto, fiori e si è presentata all'altare della chiesa di San Martino. Intorno a lei nessuno. Solo dopo che il sacerdote le ha parlato si è arresa: "Va bene, se non mi posso sposare allora vado al mare". Lo sposo, o meglio quello che lei ha scelto in modo univoco come futuro marito, insegna nella sua stessa scuola ma ha anche un'altra relazione. "Prima di intervenire su questa faccenda devo confrontarmi con il mio avvocato", le parole di lui al quotidiano.

Il chiacchiericcio è inevitabile e vien fuori un retroscena: per la donna si tratta del secondo matrimonio senza sposo. Era già successo a ottobre 2023, quando lei aveva chiesto ai colleghi di fare da testimoni e aveva preparato le partecipazioni. Naufragato il sogno, era andata in vacanza per dimenticare. A marzo si è ripresentata in chiesa concordando la data del 10 luglio per il matrimonio, poi ha prenotato la sala di ricevimento versando un anticipo di seimila euro, più fioraio e bomboniere.

Sembra anche che il fioraio avesse avvisato il sacerdote che qualcosa non tornava in questa sposa che faceva tutto da sola, ma nessuno è riuscito a evitare la seconda cerimonia "a vuoto". Il sindaco di Martina Franca ha affidato il caso ai servizi sociali. Lei rischia anche il posto e una denuncia dallo sposo inconsapevole ed esasperato.