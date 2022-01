"Sono lacrime di gioia": ma il video della sposa che piange a dirotto non convince il web

Nella vita si può piangere per tanti motivi, ma in genere si piange quando c'è qualcosa che ci rende estremamente tristi oppure, al contrario, quando c'è qualcosa che ci commuove e ci sgorgano lacrime di gioia. Solitamente però sono due tipi di pianto che si distinguono e si riconoscono. Non è andata così nel caso di questa sposa, arrivata all'altare letteralmente in lacrime e con un viso tutt'altro che felice. La sua espressione, condivisa in un video di TikTok, ha fatto diventare virale il filmato, con migliaia di like e di visualizzazioni.

Il video è stato condiviso da Megan Livingstonn con la scritta: "Normalizziamo le ragazze che piangono mentre vanno all'altare", chiedendo anche a chi altri è capitato di piangere a dirotto il giorno del proprio matrimonio, vuoi per la gioia, vuoi per scaricare la tensione nell'arrivo di una giornata così importante dopo mesi e mesi di organizzazione. L'intento era nobile: sdoganare il pianto commosso delle spose. Ma nei commenti non tutti si sono mostrati convinti, in quanto Megan piangeva con un'espressione a dir poco disperata.

Infatti, mentre alcuni commentatori hanno raccontato le proprie esperienze, condividendo l'emozione del loro "grande giorno" e confermando di essere scoppiati anche loro in lacrime per l'emozione, alcuni hanno messo in dubbio così tanto il filmato che Megan si è vista costretta a dare spiegazioni. Infatti, non pochi hanno pensato che la ragazza fosse addirittura stata costretta a sposarsi.

In un altro video, la ragazza spiega che si sentiva felice e pensava di aver condiviso una memoria tenera, mentre molti hanno ipotizzato che piangesse per colpa di un matrimonio combinato. "Il mio video è diventato virale - spiega lei tra il divertimento e l'imbarazzo - perché mostravo com'ero commossa all'altare, e adesso devo spiegare che non era un matrimonio combinato. Non lo era. Non sono stata costretta a sposarmi. Ero felice, erano lacrime di gioia. Ho pianto ma ero contenta. Sono molto innamorata di mio marito". La ragazza ha continuato a spiegare per un po', nella speranza di convincere i suoi follower, e per fortuna molti hanno capito e hanno smesso di postare messaggi allarmati.