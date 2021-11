La sposa non vuole il marito disabile della sorella alle nozze perché "la sedia a rotelle rovinerebbe le foto"

Fin dove si può spingere il cinismo e la mancanza di empatia di alcune persone? Nell'ottica di organizzare un bel matrimonio, poi, bisognerebbe voler passare una bella giornata circondati dalle persone amate, facendo di tutto per metterle a loro agio. Una giornata, insomma, in cui tutti siano felici.

La storia raccontata da Reddit da una donna ha lasciato di stucco i commentatori: ha spiegato che sua sorella si sposerà a breve, ma che l'invito è arrivato solo ed esclusivamente a lei, e non a suo marito, sposato otto anni fa. "Mio marito ed io stavamo entrambi progettando di andare - dice - ma poi abbiamo ricevuto l'invito, ed era solo per me. Quando ho chiamato mia sorella, chiedendole spiegazioni, ha detto che mio marito era certamente benvenuto, ma che non avrebbe dovuto comparire in nessuna foto di famiglia".

L'uomo in questione è sulla sedia a rotelle da quando aveva 16 anni: "Mia sorella - spiega la donna - apparentemente non lo vuole in nessuna foto del matrimonio perché ha paura che lui, a causa della sua 'diversità', attiri troppo l'attenzione e la porti via da lei. Dice che quando la gente guarderà le foto in futuro, chiederà sempre e solo di lui e perché è su una sedia a rotelle, mentre vuole essere lei al centro dell'attenzione per una volta".

La protagonista della storia ovviamente adesso è furiosa con la sorella, e si rifiuta di partecipare al matrimonio. Ma non solo: a quanto pare, la sua famiglia ha preso le parti della sposa. "Ho ricevuto telefonate da genitori e parenti che mi chiedono di scusarmi con mia sorella, che adesso è molto arrabbiata. Io sono arrabbiata a pensare che a loro vada bene lasciare mio marito fuori dalle foto a causa della sua disabilità. Mio marito odia essere causa di disagio, dunque ha detto che per lui va bene andare al matrimonio e non comparire nelle foto, la cosa mi ha fatta arrabbiare ancora di più perché adesso si sente in colpa, pensa di essere la causa di tutti i litigi".

Gli utenti di Reddit si sono schierati in maniera massiccia dalla parte della donna: "Devi assolutamente lottare per questo, tua sorella vuole escludere tuo marito solo perché è sulla sedia a rotelle, e questo è inaccettabile", "Non sentirti minimamente in colpa per lei, è orribile come si sta comportando, deve smettere di porre lei stessa al centro del mondo".