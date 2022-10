Eroi in luna di miele: coppia di sposi salva 20 bambini da un asilo in fiamme

Si è trasformato in un'eroica avventura il viaggio di nozze di David Squillante e Doran Smith, una coppia di sposini del Rhode Island, negli Stati Uniti, che durante il soggiorno di piacere in Europa ha vestito i panni degli eroi. La coppia si trovava a Barcellona, in Spagna, per la luna di miele, quando una sera hanno assistito ad una scena terrificante: un edificio avvolto dal fumo e dalle fiamme e un gruppo di donne che fuggivano terrorizzate. I due hanno deciso subito di introdursi nella struttura, dove hanno incontrato un infermiere in preda al panico e circa 20 bambini, tutti addormentati.

In un primo momento la coppia pensava di essere entrata in un condominio, ma quando i due si sono accorti di essere in un asilo nido non hanno avuto dubbi e sono intervenuti, entrando nella stanza da cui provenivano le fiamme. "L'istinto ha preso il sopravvento - ha detto David Squillante - Mi sono ritrovato a guardare circa 20 bambini che dormivano, mentre intorno a loro stava per bruciare tutto. Li ho immediamente messi in fila e portati al sicuro". In pochi minuti, anche grazie all'aiuto di altri passanti, sono riusciti a trasportare tutti i piccoli fuori dall'edificio, che nel frattempo si stava riempiendo di fumo.

La coppia ha potuto così continuare in tranquillità la luna di miele, ma il gesto eroico sembra aver lasciato il segno: secondo quanto rivelato da People Magazine, David sta valutando l'ipotesi di entrare a far parte dei vigili del fuoco volontari di Bristol, sua città natale.