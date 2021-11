Gli sposi più 'sfigati' del mondo: perdono gli anelli, l'aereo e lui inciampa mentre la porta a letto rompendole 3 costole

Il proprio matrimonio dovrebbe essere il momento più bello di sempre, segnato dalla felicità e dalla buona sorte.

Ma la fortuna è cieca mentre, come si suol dire, la sfortuna vede benissimo: e dunque mentre la Dea Bendata sembra essersi scordata di questi due sposi inglesi, a baciarli abbondantemente è stata la iella. A raccontare la loro 'serie di sfortunati eventi' è il Mirror: Amelia Desmond, 41 anni, e Jim, 40, hanno dovuto posticipare tre volte il loro matrimonio a causa del covid, ma questo è stato solo l'inizio di una serie di sciagure tragicomiche che li ha investiti.

L'elegantissima Limousine che avrebbe dovuto portare lo sposo, Jim, all'altare, non si è presentata, lasciando parenti e amici (e soprattutto la sposa) in attesa per più di un'ora, e lui alla fine ha dovuto prendere un taxi. E prima del sospirato 'sì', i due hanno pure perso le fedi. Le avevano ordinate online, ma a causa di un equivoco con il corriere non sono arrivate: dopo averle rintracciate contattando mezzo mondo, Jim e Amelia sono riusciti ad averle appena in tempo, il giorno prima del matrimonio.

Il matrimonio disastroso è finito con una gita in ospedale in quanto Jim - per la prima notte di nozze - ha compiuto il romantico gesto di portare lei a letto in braccio, peccato che pochi istanti dopo sia inciampato nello strascico del vestito della sposa e caduto. Il risultato? Amelia si è rotta tre costole.

Il viaggio di nozze andrà meglio, direte voi: niente affatto. La coppia ha anche perso due aerei per la luna di miele a Ibiza, e dulcis in fundo i due hanno perso anche portafogli e passaporto.

Il ritorno a casa non poteva essere meno degno: i due hanno dovuto chiamare un fabbro per riuscire a entrare nel loro appartamento poiché le chiavi sono rimaste a Ibiza.

Ma c'è di più: la coppia in vacanza ha anche perso una borsa e lasciato una valigia su un taxi.

Nonostante la lunga lista di inconvenienti, Amelia e Jim, insieme da 13 anni (si spera non tutti così sfortunati) si dicono soddisfatti. Amelia, che nella vita è una catering manager di Wallingford, Oxfordshire, ha detto: "Avevamo pianificato con cura ogni cosa, eppure tutto quel che poteva andare storto lo ha fatto, una sfortuna dietro l'altra. La famiglia e gli amici ci hanno chiesto come abbiamo fatto a non arrenderci, ma non volevamo. Ammetto che c'è stato un momento in cui sono scoppiata a piangere: quando, tornando a casa, ho realizzato che le chiavi non si trovavano da nessuna parte. Ma nonostante tutto penso che sposare Jim sia stata la cosa migliore che potessi fare, è il mio migliore amico, e il fatto che non ci siamo mai arresi dimostra la nostra forza. Vediamo il lato divertente in ogni cosa e ripensando alla luna di miele ci ridiamo spesso su: sono stati, comunque, i giorni più belli della nostra vita, ho sposato la mia anima gemella e l'uomo dei miei sogni, ne è valsa la pena".