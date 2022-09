"Non sono pronto": lo sposo rinuncia al matrimonio il giorno prima delle nozze

Il fatidico "sì" non è arrivato, anzi, il matrimonio è saltato a meno di 24 ore dalla cerimonia, a causa del passo indietro dello sposo. Arriva dalla provincia di Perugia la storia, purtroppo non a lieto fine, di una coppia di fidanzata in procinto di sposarsi, che hanno visto finire la loro storia d'amore ad un passo dall'altare. Una decisione, quella del promesso sposo, che ha lasciato di stucco le famiglie e quella che avrebbe dovuto essere la futura consorte. Una scelta sicuramente sofferta arrivata soltanto venerdì, il giorno prima del matrimonio, previsto per la giornata di sabato.

Invece, come riportato dal Messaggero e da perugia24.net, è arrivata l'improvviso dietrofront di lui, che prima ha fatto sapere alla sposa di non sentirsela e poi ha avvertito familiari, testimoni e invitati. Il 32enne, dopo cinque anni di relazione, sembrava convinto e contento di affrontare questo grande giorno, almeno fino a quel "non me la sento", che ha posto fine non soltanto al matrimonio, ma anche al loro futuro insieme. La cerimonia si sarebbe dovuta tenere ad Assisi, dove era pronto anche un banchetto per decine di invitati.

Ovviamente non è chiaro quali siano le motivazioni alla base della decisione del giovane, che in passato aveva rinunciato alla tonaca del sacerdozio. Un pensiero va sicuramente alla sposa, abbandonata a poche ore dal matrimonio, con un vestito bianco che, almeno per il momento, resterà nell'armadio.